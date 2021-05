Una Vita, anticipazioni estate 2021: lutto d'amore per Camino (Di lunedì 10 maggio 2021) Sarà un'estate di fuoco per i telespettatori italiani di Una Vita che ne vedranno di cotte e crude. Le anticipazioni dell'estate 2021 rivelano che da qui ai prossimi mesi tante situazioni s'ingarbuglieranno e per le vie di Acacias 38 si aggireranno dei volti nuovi. Anche la Vita di Camino prenderà una piega inimmaginabile, soprattutto dopo il lungo tira e molla con la sua amata Maite. Per farla breve, Camino si mariterà con la new entry Ildefonso, un uomo che si scoprirà celare un grosso segreto e che avrà un finale davvero tragico. anticipazioni Una Vita, trame spagnole: Camino si sposa Entro la fine dell'estate Camino si sposerà, ma poi subirà una grossa perdita ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 10 maggio 2021) Sarà un'di fuoco per i telespettatori italiani di Unache ne vedranno di cotte e crude. Ledell'rivelano che da qui ai prossimi mesi tante situazioni s'ingarbuglieranno e per le vie di Acacias 38 si aggireranno dei volti nuovi. Anche ladiprenderà una piega inimmaginabile, soprattutto dopo il lungo tira e molla con la sua amata Maite. Per farla breve,si mariterà con la new entry Ildefonso, un uomo che si scoprirà celare un grosso segreto e che avrà un finale davvero tragico.Una, trame spagnole:si sposa Entro la fine dell'si sposerà, ma poi subirà una grossa perdita ...

