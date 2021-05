UNA VITA, anticipazioni dal 17 al 22 maggio 2021 (Di lunedì 10 maggio 2021) anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da lunedì 17 a sabato 22 maggio 2021: Liberto teme che i quadri di Maite possano destare scalpore all’inaugurazione della galleria, ma non si pente del suo accordo con la pittrice. Camino si presenta a casa di Maite con una valigia, decisa a partire con lei. Rosina e Liberto danno a Casilda il permesso per andare in vacanza. Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni di lunedì 10 e martedì 11 maggio 2021 Vedendo Camino pronta a lasciarsi la famiglia alle spalle pur di seguirla a Parigi, Maite acconsente a restare ad Acacias, a condizione però che la loro relazione sia soltanto amicale per il bene di entrambe; Camino insiste che facciano l’amore un’ultima volta. Proprio quando sembrava ormai in punto di ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 10 maggio 2021)e trame settimanali telenovela Unada lunedì 17 a sabato 22: Liberto teme che i quadri di Maite possano destare scalpore all’inaugurazione della galleria, ma non si pente del suo accordo con la pittrice. Camino si presenta a casa di Maite con una valigia, decisa a partire con lei. Rosina e Liberto danno a Casilda il permesso per andare in vacanza. Leggi anche: UNAdi lunedì 10 e martedì 11Vedendo Camino pronta a lasciarsi la famiglia alle spalle pur di seguirla a Parigi, Maite acconsente a restare ad Acacias, a condizione però che la loro relazione sia soltanto amicale per il bene di entrambe; Camino insiste che facciano l’amore un’ultima volta. Proprio quando sembrava ormai in punto di ...

