Una Vita anticipazioni 13 maggio 2021, Rosina teme di perdere Liberto (Di lunedì 10 maggio 2021) Rosina è molto gelosa di Liberto, soprattutto ora che sta collaborando ad un progetto con Maite, infatti la signora Seler nella puntata di Una Vita del 13 maggio 2021, si sentirà scartata e messa da parte e riaffioreranno così le sue paure di perdere l'uomo che ama. Intanto Cinta e suo padre José attendono con ansia che arrivi la cura per la povera Bellita, la quale è stata avvelenata da Margarita. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita anticipazioni spagnole sul finale, la dichiarazione d'amore di Felipe Le puntate iberiche rivelano che l'Alvarez Hermoso riesce nuovamente ad innamorarsi di una donna La telenovela spagnola Una Vita sta volgendo al termine, ma le puntate spagnole rivelano che ci saranno ancora i ...

