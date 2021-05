Una Vita anticipazioni 11 maggio 2021, Camino chiede scusa (Di lunedì 10 maggio 2021) Camino e Maite sono state amanti, ma dopo essere state scoperte da Cesareo la situazione per quest’ultima si è complicata. Così nella puntata di Una Vita dell’11 maggio 2021, la giovane parla a lungo con suo fratello Emilio di quello che è successo e poi decide di organizzare una cena per sua madre dove vuole chiederle scusa per averle dato simili pensieri e un grande dispiacere. L’episodio va in onda su Canale 5 alle ore 14:10 su Canale 5. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita anticipazioni spagnole sul finale, inaspettati ritorni ad Acacias Ecco chi tornerà dopo una lunga assenza nella telenovela spagnola per l’ultima puntata Iniziano a trapelare le prime indiscrezioni su quello che sarà il gran finale della telenovela ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 10 maggio 2021)e Maite sono state amanti, ma dopo essere state scoperte da Cesareo la situazione per quest’ultima si è complicata. Così nella puntata di Unadell’11, la giovane parla a lungo con suo fratello Emilio di quello che è successo e poi decide di organizzare una cena per sua madre dove vuolerleper averle dato simili pensieri e un grande dispiacere. L’episodio va in onda su Canale 5 alle ore 14:10 su Canale 5. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unaspagnole sul finale, inaspettati ritorni ad Acacias Ecco chi tornerà dopo una lunga assenza nella telenovela spagnola per l’ultima puntata Iniziano a trapelare le prime indiscrezioni su quello che sarà il gran finale della telenovela ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Il 9 maggio 1978 si è aperta una ferita nella nostra storia. L'Italia è stata privata di due grandi personalità, ch… - chetempochefa : “In questa festa della mamma, voglio ringraziare Michelle per essere una mamma così incredibile per le nostre ragaz… - gennaromigliore : Rosario Livatino è Beato. Un grande uomo, prima che un grande magistrato, che ha sempre svolto con onore e dignità… - Maurizio62 : @Lucrezi97533276 @CarloCalenda Conosco il compagno Gualtieri da una vita, essendo del PCI, non lo sottovaluto affat… - CaterinaPernic1 : RT @robby74it: ?La donna bella non è la più giovane, nè la più magra,nè quella che ha la pelle più liscia o capelli più luminosi; è quella… -