Una vita, anticipazioni 10 maggio: i sospetti di Ursula

Ursula non lascerà in pace Genoveva nemmeno per un minuto. La donna, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata di oggi 10 maggio, sospetterà che il padre del bambino che porta in grembo la Salmeron sia in realtà, Santiago e non Felipe, ovvero il suo futuro sposo e così le darà il tormento. Intanto, il Becerra dirà a Marcia di essersi innamorato davvero di lei e la ragazza nonostante la rabbia non lo allontanerà. Infine, Servante convincerà Cesareo e Jacinto a cantare per lui la serenata per Aranxta.

Una vita, spoiler 10 maggio: Santiago dice a Marcia di essere innamorato di lei

Le festività natalizie si avvicinano e tutti gli abitanti di Acacias si prepareranno a passare la sera della viglia di Natale insieme ai propri cari. Nel frattempo, Israel, il gemello del ...

