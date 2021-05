Una Spac all’italiana ma diversa dalle altre. Minali spiega Revo (Di lunedì 10 maggio 2021) In principio fu Corrado Passera, con la sua Spax. Ma da oggi c’è anche un pezzo di Stivale nel mercato in pieno fermento delle Special purpose acquisition company, a dispetto di chi pensava che le società veicolo nate per investire in realtà innovative e portarle in Borse, fossero esclusivo appannaggio dei Paesi anglosassoni, Stati Uniti in testa. La prova? Nella presentazione di Revo, l’iniziativa promossa da Claudio Costamagna, ex Cdp e Goldman Sachs e Alberto Minali, manager scuola Generali e, più di recente, alla guida di Cattolica. Obiettivo non dichiarato, portare un po’ di Italia in un mercato che secondo i dati di Refinitiv ha visto le Spac raccogliere nei primi due mesi 79,4 miliardi di dollari a livello globale, superando i 79 miliardi raccolti nell’intero 2020. Oggi si è alzato il velo sulla creatura di ... Leggi su formiche (Di lunedì 10 maggio 2021) In principio fu Corrado Passera, con la sua Spax. Ma da oggi c’è anche un pezzo di Stivale nel mercato in pieno fermento delle Special purpose acquisition company, a dispetto di chi pensava che le società veicolo nate per investire in realtà innovative e portarle in Borse, fossero esclusivo appannaggio dei Paesi anglosassoni, Stati Uniti in testa. La prova? Nella presentazione di, l’iniziativa promossa da Claudio Costamagna, ex Cdp e Goldman Sachs e Alberto, manager scuola Generali e, più di recente, alla guida di Cattolica. Obiettivo non dichiarato, portare un po’ di Italia in un mercato che secondo i dati di Refinitiv ha visto leraccogliere nei primi due mesi 79,4 miliardi di dollari a livello globale, superando i 79 miliardi raccolti nell’intero 2020. Oggi si è alzato il velo sulla creatura di ...

