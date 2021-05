«Una semplice domanda»: ecco il nuovo show (su Netflix) di Alessandro Cattelan – Il video (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo l’addio a Sky e le voci sul suo futuro, Alessandro Cattelan scioglie ogni riserva. Si chiamerà Una semplice domanda ed è il nuovo programma di in arrivo entro fine anno sulla piattaforma streaming Netflix di cui lo showman sarà autore e conduttore. All’interno delle 8 puntate il format prevede una commistione tra documentario e show con l’obiettivo di cercare la formula per arrivare alla felicità. Prodotto da Fremantle, stessa casa di produzione di X-Factor, programma in cui lo stesso Cattelan aveva preso parte, lo show sarà incentrato sulle esperienze nate dai viaggi del presentatore in giro per l’Italia e l’estero. video: Twitter/@NetfixIT Leggi anche: Netflix, un ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo l’addio a Sky e le voci sul suo futuro,scioglie ogni riserva. Si chiamerà Unaed è ilprogramma di in arrivo entro fine anno sulla piattaforma streamingdi cui loman sarà autore e conduttore. All’interno delle 8 puntate il format prevede una commistione tra documentario econ l’obiettivo di cercare la formula per arrivare alla felicità. Prodotto da Fremantle, stessa casa di produzione di X-Factor, programma in cui lo stessoaveva preso parte, losarà incentrato sulle esperienze nate dai viaggi del presentatore in giro per l’Italia e l’estero.: Twitter/@NetfixIT Leggi anche:, un ...

