Un Posto al Sole | anticipazioni oggi 10 maggio | Clara vuole farcela senza Alberto

anticipazioni "Un Posto al Sole", puntata del 10 maggio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40? Alberto è a pezzi. Barbara lo ha licenziato. senza il lavoro Palladini non può pagare gli alimenti a Clara, che intanto mostra desiderio di andare avanti nella sua vita senza l'ex compagno. Ferri ha cercato di mettere in atto le sue contromosse per

