UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dal 17 al 21 maggio 2021

anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 17 a venerdì 21 maggio 2021: Michele si accinge a prepararsi per il nuovo corso online di giornalismo. Giancarlo continua a rivolgere a Silvia delle affettuose attenzioni. Raffaele, dopo aver ferito (pur senza volerlo) Renato, ora vuole cercare di recuperare la situazione. Angela e Bianca fortunatamente non sono più in pericolo, ma a Franco arriva una nuova intimidazione da parte di Biagio Starace! 

Leggi anche: Un POSTO al SOLE anticipazioni: Pietro Abbate, lo vedremo a lungo e "non potrà essere amato fino alla fine" 

Aspro faccia faccia in arrivo tra Abbate e Franco. La delusione subita da Michele si ripercuote su tutta la famiglia, mentre una Silvia sempre più provata aiuta se stessa ...

