Un Posto al Sole, anticipazioni 10-14 maggio 2021: Alberto Palladini sull'orlo del baratro (Di martedì 11 maggio 2021) Alberto Palladini (Maurizio Aiello) - UPAS E' alle porte un periodo davvero buio per Alberto Palladini (Maurizio Aiello). Oltre ai problemi sorti nella sua relazione con Clara Curcio (Imma Pirone), l'uomo d'affari di Un Posto al Sole dovrà infatti fare i conti con il licenziamento subito da Barbara Filangieri (Mariella Valentini) e cadrà sempre più sull'orlo del baratro per l'incertezza che si innescherà in lui riguardo il proprio futuro, motivo per cui tenterà l'impossibile per riottenere il suo Posto di lavoro. Ecco le anticipazioni della soap partenopea in onda alle 20.45 su Rai3 da lunedì 10 a venerdì 14 maggio 2021. Un Posto al Sole – puntata ...

