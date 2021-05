Un giornalismo serio fa ricerca di verità e scende da cavallo (Di lunedì 10 maggio 2021) Vorrete perdonarmi se solo ieri vi ho inviato una lettera, per denunciare il fatto che quasi tutti i media, tranne qualche lodevole eccezione come il manifesto , non davano risalto o notizia dei gravi avvenimenti che si stanno protraendo dal 13 aprile a Gerusalemme Est Oggi ve ne scrivo un’altra, prometto che non diventerò una assidua scrittrice di lettere aperte rivolte ai media italiani per sollecitare un giornalismo di ricerca di verità . Mi fermerò qui, ma vi pregherei però … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 10 maggio 2021) Vorrete perdonarmi se solo ieri vi ho inviato una lettera, per denunciare il fatto che quasi tutti i media, tranne qualche lodevole eccezione come il manifesto , non davano risalto o notizia dei gravi avvenimenti che si stanno protraendo dal 13 aprile a Gerusalemme Est Oggi ve ne scrivo un’altra, prometto che non diventerò una assidua scrittrice di lettere aperte rivolte ai media italiani per sollecitare undidi. Mi fermerò qui, ma vi pregherei però … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

GrenaPaolo : @matteorenzi Poi c'è la realtà , quella percepita ogni giorno dagli italiani e rper questo il consenso di IV rim… - LuLY26852317 : @matteorenzi @Corriere quale sole ! È noto le sue visite a Draghi in Umbria,Dicembre e Gennaio!Per fortuna che esis… - A_Mengsk : @FBiasin e che di giornalismo serio se ne è visto poco, in quei giorni. - benny_migliore : @angelinascanu @reportrai3 @RaiTre @matteorenzi Lo hanno fatto. Polemica sterile la sua su un giornalismo oggettivamente serio e onesto - Aldebaran_4 : @Domenico_p6 @gianca7871 @chetempochefa @reportrai3 @fabfazio Cosa non le è chiaro di una roba che è fuffa per la c… -