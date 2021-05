Un altro annuncio senza alcun dato. Sileri: «Con 30 milioni di vaccinati, via la mascherina all’aperto» (Di lunedì 10 maggio 2021) Un bombardamento di notizie quotidiano. Promesse, scenari ipotetici. Spesso smentiti il giorno dopo. Dopo la guerra di nervi nel governo sul coprifuoco si apre il caso mascherine. Quando sarà possibile camminare a viso aperto? Nuove promesse. Sileri: via la mascherina all’aperto “Quando si raggiungerà quota 30 milioni di vaccinati contro il coronavirus“. Lo dice con granitica certezza il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. Sempre ben propenso a rassicurare e ad abbassare i toni. Con fare sornione. “Togliersi la mascherina all’aperto? Concordo con questa ipotesi quando saranno raggiunti i 30 milioni (la metà della popolazione target) con almeno una dose di vaccino”. Poi chiarisce. E qui si potrebbe nascondere la fregatura. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 maggio 2021) Un bombardamento di notizie quotidiano. Promesse, scenari ipotetici. Spesso smentiti il giorno dopo. Dopo la guerra di nervi nel governo sul coprifuoco si apre il caso mascherine. Quando sarà possibile camminare a viso aperto? Nuove promesse.: via la“Quando si raggiungerà quota 30dicontro il coronavirus“. Lo dice con granitica certezza il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo. Sempre ben propenso a rassicurare e ad abbassare i toni. Con fare sornione. “Togliersi la? Concordo con questa ipotesi quando saranno raggiunti i 30(la metà della popolazione target) con almeno una dose di vaccino”. Poi chiarisce. E qui si potrebbe nascondere la fregatura. ...

