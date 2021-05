Ultime Notizie Roma del 10-05-2021 ore 10:10 (Di lunedì 10 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono 8292 i nuovi casi di covid registrate nelle Ultime 24 ore in Italia il totale delle infezioni da inizio per venire al sale a 4 milioni 111210 i nuovi decessi 139 il dato totale delle vittime da inizio pandemia 123833 emerge dal bollettino del Ministero della Salute resistiamo ancora qualche settimana e riapriremo anche i locali la sera anche al chiuso e continuiamo con questi numeri sui vaccinati tra 15 giorni ci si potrà spostare e anche il coprifuoco in avanti ora si può possiamo allargare le maglie prima i numeri non lo permettevano eravamo nel pieno della terza Ondata così segretario alla salute Pierpaolo sileri ospite ieri a domenica in su Rai 1 l’Europa parla di futuro con verleihen e ora nuova solidarietà tra le generazioni la conferenza sul ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 maggio 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono 8292 i nuovi casi di covid registrate nelle24 ore in Italia il totale delle infezioni da inizio per venire al sale a 4 milioni 111210 i nuovi decessi 139 il dato totale delle vittime da inizio pandemia 123833 emerge dal bollettino del Ministero della Salute resistiamo ancora qualche settimana e riapriremo anche i locali la sera anche al chiuso e continuiamo con questi numeri sui vaccinati tra 15 giorni ci si potrà spostare e anche il coprifuoco in avanti ora si può possiamo allargare le maglie prima i numeri non lo permettevano eravamo nel pieno della terza Ondata così segretario alla salute Pierpaolo sileri ospite ieri a domenica in su Rai 1 l’Europa parla di futuro con verleihen e ora nuova solidarietà tra le generazioni la conferenza sul ...

