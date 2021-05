Ufficialmente rinnovato Grey’s Anatomy 18, il medical sopravvivrà al Covid per l’ultima stagione? (Di lunedì 10 maggio 2021) La decisione era attesa da un pezzo ma ora è ufficiale: ABC ha rinnovato Grey’s Anatomy 18 per la prossima stagione televisiva, insieme al suo spin-off Station 19 che raggiungerà il quinto capitolo. Aver rinnovato Grey’s Anatomy 18 dopo una stagione tutta incentrata sul Covid vuol dire che il medical drama dei record, il più lungo della tv generalista, sopravvivrà alla pandemia e ne racconterà anche la graduale fuoriuscita. La rete ha potuto annunciare di aver rinnovato Grey’s Anatomy 18 dopo che è stato sciolto il nodo principale, quello relativo al contratto della protagonista Ellen Pompeo con ABC Studios: l’interprete di Meredith Grey firmato ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) La decisione era attesa da un pezzo ma ora è ufficiale: ABC ha18 per la prossimatelevisiva, insieme al suo spin-off Station 19 che raggiungerà il quinto capitolo. Aver18 dopo unatutta incentrata sulvuol dire che ildrama dei record, il più lungo della tv generalista,alla pandemia e ne racconterà anche la graduale fuoriuscita. La rete ha potuto annunciare di aver18 dopo che è stato sciolto il nodo principale, quello relativo al contratto della protagonista Ellen Pompeo con ABC Studios: l’interprete di Meredith Grey firmato ...

Advertising

foooolsgold_ : grey's anatomy rinnovato ufficialmente per la stagione 18 - FrancescaLupo15 : RT @GiancarloDeRisi: AstraZeneca, l'Unione europea non ha rinnovato il contratto con gli anglo svedesi. Ufficialmente perché sono inadempie… - mirella2spa : RT @GiancarloDeRisi: AstraZeneca, l'Unione europea non ha rinnovato il contratto con gli anglo svedesi. Ufficialmente perché sono inadempie… - AglioVestito : RT @GiancarloDeRisi: AstraZeneca, l'Unione europea non ha rinnovato il contratto con gli anglo svedesi. Ufficialmente perché sono inadempie… - zaraluc50 : RT @GiancarloDeRisi: AstraZeneca, l'Unione europea non ha rinnovato il contratto con gli anglo svedesi. Ufficialmente perché sono inadempie… -