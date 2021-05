UFFICIALE | Manchester United | arriva il rinnovo di Cavani

(Di lunedì 10 maggio 2021) Èta poco fa l’ufficialità deldel contratto di Edinsoncon il. I dettagli Edinsonavanti con i Red Devils. L’ottima stagione del matador ha convinto tutti, in primis Solskjaer che al momento non può fare a meno del suo centravanti nonostante i tanti giovani di talento in rosa. Il contratto discadeva a giugno ma è notizia di pochi minuti fa ildi un anno. Presto potrebbere il primo titolo con la maglia del, quell’Europa League in cui proprioè stato più volte decisivo, poi chissà. Certamente almeno fino a giugno 2022 Edinson giocherà in Premier League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

