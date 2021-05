Ufficiale | Cavani rinnova un altro anno con il Manchester United

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ilha ufficializzato il rinnovo con Edinson. L’attaccante uruguaiano, che sta disputando un grande finale di stagione, hato il suo contratto con i Red Devils e resterà in Inghilterra per un, fino a giugno 2022. Arrivato la scorsa estate afino ad ora ha collezionato 23 presenze, 9 gol e 2 assist in Premier con lo. One more year of @EOfficial! #MUFC #2022 —(@ManUtd) May 10, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.