UFFICIALE – Cavani rinnova con il Manchester United: l’annuncio (Di lunedì 10 maggio 2021) È arrivata poco fa l’ufficialità del rinnovo del contratto di Edinson Cavani con il Manchester United. I dettagli Edinson Cavani avanti con i Red Devils. L’ottima stagione del matador ha convinto tutti, in primis Solskjaer che al momento non può fare a meno del suo centravanti nonostante i tanti giovani di talento in rosa. Il contratto di Cavani scadeva a giugno ma è notizia di pochi minuti fa il rinnovo di un anno. Presto potrebbe arrivare il primo titolo con la maglia del Manchester, quell’Europa League in cui proprio Cavani è stato più volte decisivo, poi chissà. Certamente almeno fino a giugno 2022 Edinson giocherà in Premier League. ?? ??????? One more year of @ECavaniOfficial! #MUFC #Cavani2022 — Manchester ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) È arrivata poco fa l’ufficialità del rinnovo del contratto di Edinsoncon il. I dettagli Edinsonavanti con i Red Devils. L’ottima stagione del matador ha convinto tutti, in primis Solskjaer che al momento non può fare a meno del suo centravanti nonostante i tanti giovani di talento in rosa. Il contratto discadeva a giugno ma è notizia di pochi minuti fa il rinnovo di un anno. Presto potrebbe arrivare il primo titolo con la maglia del, quell’Europa League in cui proprioè stato più volte decisivo, poi chissà. Certamente almeno fino a giugno 2022 Edinson giocherà in Premier League. ?? ??????? One more year of @EOfficial! #MUFC #2022 —...

Advertising

DiMarzio : #ManchesterUnited | Ufficiale il rinnovo di #Cavani - NCN_it : EX #NAPOLI, UFFICIALE IL #RINNOVO DI #CAVANI COL #MANCHESTERUNITED - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Manchester United, rinnovo per Cavani: il comunicato: UFFIC… - passionepremier : UFFICIALE – Cavani ha rinnovato con il Manchester United per un altro anno! - calciomercatoit : ?? #ManchesterUnited, UFFICIALE il rinnovo di Edinson #Cavani: il Matador prolunga di un anno con i Red Devils ??… -