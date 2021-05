Ue | Casellati “La democrazia rappresentativa resta centrale”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 10 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L’avvento delle moderne tecnologie costituisce una grande sfida. Incide sulle modalità di partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico. Incide sul rapporto tra eletti ed elettori. Incide sul funzionamento stesso del Parlamento. Come ha ricordato il presidente Schauble l’innovazione tecnologica presenta rischi, ma anche opportunità. Vi è il rischio di una marginalizzazione del Parlamento come luogodella discussione pubblica. Ma l’innovazione tecnologica presenta anche opportunità. Fornisce strumenti per una più ampia e inclusiva partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico. Lacomunque la modalitàdi organizzazione del potere politico, la sola capace di contemperare poteri e diritti, prerogative delle maggioranze e ...