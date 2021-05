Tyson Food, risultati trimestrali oltre le attese (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Poco mosso il titolo Tyson Foods, che mostra un moderato -0,1% nonostante il Gruppo abbia annunciato risultati del secondo trimestre superiori alle attese degli analisti. La società ha chiuso il periodo con vendite in crescita a 11,3 miliardi di dollari contro i 10,88 miliardi precedenti, mentre l’utile è passato da 376 a 476 milioni di dollari. L’EPS adjusted si porta a 1,34 dollari da 0,80 dollari e supera le aspettative di consensus pari a 1,12 dollari. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell’S&P-500. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Tyson Foods rispetto all’indice di riferimento. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 79,76 USD, con un ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Poco mosso il titolos, che mostra un moderato -0,1% nonostante il Gruppo abbia annunciatodel secondo trimestre superiori alledegli analisti. La società ha chiuso il periodo con vendite in crescita a 11,3 miliardi di dollari contro i 10,88 miliardi precedenti, mentre l’utile è passato da 376 a 476 milioni di dollari. L’EPS adjusted si porta a 1,34 dollari da 0,80 dollari e supera le aspettative di consensus pari a 1,12 dollari. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell’S&P-500. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione as rispetto all’indice di riferimento. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 79,76 USD, con un ...

