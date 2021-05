Turismo, Costa: “Volano economia, necessario garantire sicurezza” (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Turismo al centro per rilanciare l’economia e Green Pass subito per garantire la sicurezza di chi viaggia. E’ quanto auspicato dal sottosegretario alla salute Adrea Costa, in occasione di un incontro con Assaeroporti, l’associazione rappresentativa dei principali gestori aeroportuali italiani, in cui si è parlato anche di vaccinare il personale aeroportuale, che ha garantito il servizio nonostante la pandemia. “La volontà del governo di puntare sul Turismo per rilanciare il Paese è forte e significativa”, ha detto il sottosegretario Costa, aggiungendo “siamo convinti che il settore turistico, tra i più colpiti dalla pandemia, possa rappresentare un Volano per il tessuto produttivo italiano e un’opportunità per le tante aziende ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) –al centro per rilanciare l’e Green Pass subito perladi chi viaggia. E’ quanto auspicato dal sottosegretario alla salute Adrea, in occasione di un incontro con Assaeroporti, l’associazione rappresentativa dei principali gestori aeroportuali italiani, in cui si è parlato anche di vaccinare il personale aeroportuale, che ha garantito il servizio nonostante la pandemia. “La volontà del governo di puntare sulper rilanciare il Paese è forte e significativa”, ha detto il sottosegretario, aggiungendo “siamo convinti che il settore turistico, tra i più colpiti dalla pandemia, possa rappresentare unper il tessuto produttivo italiano e un’opportunità per le tante aziende ...

Ogni giorno di ritardo sulle vaccinazioni costa in media alla Puglia oltre 20 milioni in mancati ... Sui settori maggiormente colpiti, come se non bastasse, pesano le difficoltà del turismo: un'estate ...

