Troppe bestemmie mentre si gioca: il parroco fa togliere le porte al campetto di calcio della chiesa (Di lunedì 10 maggio 2021) A mali estremi, estremi rimedi. La decisione sui generis di don Mirco Pasini ha diviso la comunità di Torre di Fine, piccolo centro frazione di Eraclea (in provincia di Eraclea). Per mettere un freno alle Troppe bestemmie, alle urla e al comportamento incivile di alcune persone, il parroco della chiesa di San Ferdinando Re ha deciso di far rimuovere le porte dal campo di calcetto all’interno dei terreni della sua oratorio. Stesso destino anche per quello, vicino, dedicato al basket. Don Mirco Pasini, il parroco che toglie le porte dal campo per le Troppe bestemmie Come riporta Il Gazzettino, don Mirco Pasini ha provato – per mesi – a dissuadere i giovani che frequentano e utilizzano i campi da gioco ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) A mali estremi, estremi rimedi. La decisione sui generis di don Mirco Pasini ha diviso la comunità di Torre di Fine, piccolo centro frazione di Eraclea (in provincia di Eraclea). Per mettere un freno alle, alle urla e al comportamento incivile di alcune persone, ildi San Ferdinando Re ha deciso di far rimuovere ledal campo di calcetto all’interno dei terrenisua oratorio. Stesso destino anche per quello, vicino, dedicato al basket. Don Mirco Pasini, ilche toglie ledal campo per leCome riporta Il Gazzettino, don Mirco Pasini ha provato – per mesi – a dissuadere i giovani che frequentano e utilizzano i campi da gioco ...

Quarrata (Pistoia), il prete chiude il campo di calcio dell'oratorio: 'Troppe bestemmie' di CARMELA ADINOLFI 08 Agosto 2020

