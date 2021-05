Tribunale Nazionale Antidoping, disposta la restituzione degli atti relativi al procedimento di Gasperini (Di lunedì 10 maggio 2021) Emergono ulteriori dettagli in merito al caso Gasperini, che dovrà rispondere in seguito agli insulti durante un test Antidoping a sorpresa. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha infatti dichiarato “l’irritualità dell’atto di deferimento introdotto per omessa comunicazione ex art. 5.1. PGR e dispone l’immediata restituzione degli atti relativi al procedimento a carico del sig. Gian Piero Gasperini (tesserato FIGC) alla Procura Nazionale Antidoping in sede per quanto di competenza“. A renderlo noto è stato proprio il TNA attraverso un comunicato. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Emergono ulteriori dettagli in merito al caso, che dovrà rispondere in seguito agli insulti durante un testa sorpresa. Ilha infdichiarato “l’irritualità dell’atto di deferimento introdotto per omessa comunicazione ex art. 5.1. PGR e dispone l’immediataala carico del sig. Gian Piero(tesserato FIGC) alla Procurain sede per quanto di competenza“. A renderlo noto è stato proprio il TNA attraverso un comunicato. SportFace.

