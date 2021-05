Trentino | terrorista delle Brigate Rosse diventa “esempio” per gli studenti

(Di lunedì 10 maggio 2021) Trento, 10 mag – Unapuòre unper gliScuole Medie? Insembrerebbe di sì. Mara Cagol, fondatriceIn, la Commissione della Pari Opportunità ha deciso di inserire tra le 30 donne Trentine più importanti Mara Cagol, fondatricee uccisa nel 1975 in uno scontro a fuoco con un carabiniere. Il testo è stato redatto in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Trento, la stessa facoltà che proprio grazie alla Cagol e al marito Renato darà le origini a fine anni 60 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trentino terrorista

Il Primato Nazionale

"Fratelli d'Italia del- si legge nella nota di Biscaglia - manifesta il proprio ...provinciale per le Pari Opportunità che non ha trovato di meglio che inserire una criminale, co -......hanno attraversato nei secoli la provincia di Trento"? La scelta di inserire anche la(... perché è giusto dare soprattutto ai giovani delle immagini positive del nostro. Che Mara ...Mara Cagol inserita in una pubblicazione promossa dalla Provincia di Trento tra le donne di spicco della provincia. La protesta di FdI ...Urzì: Il governo chieda l'estradizione dei terroristi altoatesini - "La stagione del terrorismo altoatesina può chiudersi nella sola maniera ammessa da ...