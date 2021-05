Tra «incongruenze» e «diritto di replica negato» | continua lo scontro a distanza tra Renzi e Report

(Di lunedì 10 maggio 2021) La puntata di questa sera dinon è ancora stata trasmessa, qualche anticipazione è già circolata ed è bastato per scatenare ulteriormente lotra il conduttore Sigfrido Ranucci e Matteo. L’ultima, in ordine, riguarda la richiesta e la disponibilità del senatore e leader di Italia Viva di intervenire in diretta durante la messa in onda della trasmissione, ma siamo certi che non accadrà. Mentrepubblica una serie di tweet lanciando la proposta, dalla pagina Facebook del programma Rai il conduttore sostiene che avrebbero concordato il tutto per una prossima puntata «finalizzata a sgombrare qualsiasi ipotesi di complotto sulla natura del filmato dell’incontro con lo 007 Marco Mancini». Le versioni a confronto, però, sono contrastanti perché il senatore afferma che gli ...

Advertising

LiaColombo1 : BATTERIFOBIA E VIROFOBIA DILAGANTI GRAZIE A UN MEDIOCRE PERSONAGGIO CHIAMATO PASTEUR. Tra le tante incongruenze, l… - MaldinismoPuro : @Erminio69642109 @10xsatellite @andryx_10 @NonCapiscer @elliott_il Una strada che porterà col tempo ad avere risult… - GuglielmaAV : Protesto per le giustificazioni e le incredibili difese di Anna Corona che mai ha spiegato evidenti incongruenze; t… - GiacomoRz : @yenisey74 Un imprenditore che al di là delle incongruenze ha messo sul tavolo una discreta parte della sua fortuna… - mell1fluo : compresi molte delle incongruenze tra il credo cristiano e l'operato della chiesa. e volevo che tutti vedessero e c… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra incongruenze

La Stampa

L'autore sostiene che la revisionepari è inadeguata per decidere il rapporto rischio - ... uno dei primi a individuare. Solo tre giorni dopo la pubblicazione Bucci , in una lettera ...... queste che definisco, diventino difficoltà enormi che, in alcuni casi, minacciano il ... Secondo gli ultimi dati forniti alla fine della scorsa settimana, le vaccinazionii detenuti ...Annuncio vendita Ford Fiesta 1.5 EcoBlue 5 porte Plus usata del 2019 a Fano, Pesaro-Urbino nella sezione Auto usate di Automoto.it ...«Se fuori si vivono delle incongruenze, naturalmente non è difficile immaginare che in un ambiente ristretto qual è il carcere, queste che definisco incongruenze, diventino difficoltà enormi che, in a ...