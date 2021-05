Torvaianica, petizione per la spiaggia disabili: raccolte oltre 1500 firme in poche ore (Di lunedì 10 maggio 2021) In sole 48 ore, ha superato le 1500 firme la petizione online lanciata su Change.org da Giorgia Proietti per chiedere al Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà di realizzare una spiaggia per disabili a Torvaianica. L’appello ha lo scopo di “coinvolgere il nostro Sindaco e la comunità di Pomezia nella realizzazione di un’area balneare accessibile e attrezzata per tutti i disabili e i loro accompagnatori, abbattendo qualsiasi forma di barriera architettonica, oltretutto allestita con numerosi parcheggi a loro dedicati”. La raccolta firme, spiega l’autrice della campagna, “darà origine anche ad una associazione di disabili che si occuperà di creare tale struttura balneare a Torvaianica”. “Invitiamo tutte le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 maggio 2021) In sole 48 ore, ha superato lelaonline lanciata su Change.org da Giorgia Proietti per chiedere al Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà di realizzare unaper. L’appello ha lo scopo di “coinvolgere il nostro Sindaco e la comunità di Pomezia nella realizzazione di un’area balneare accessibile e attrezzata per tutti ie i loro accompagnatori, abbattendo qualsiasi forma di barriera architettonica,tutto allestita con numerosi parcheggi a loro dedicati”. La raccolta, spiega l’autrice della campagna, “darà origine anche ad una associazione diche si occuperà di creare tale struttura balneare a”. “Invitiamo tutte le ...

