Torniamo a sognare l’America che abbiamo letto nei libri e visto al cinema

(Di lunedì 10 maggio 2021) Prima che gli Stati Uniti entrassero nell’immaginario collettivo del mondo e che ile la grande letteratura d’Oltreatlantico ne descrivessero ogni aspetto, l’“America” era una meta che attraeva molti emigrati ma non esercitava un fascino particolare sugli intellettuali europei, poco interessati a una terra percepita come priva di un’identità cospicua e definita. Considerata un laboratorio eccentrico, diviso tra rigore quacchero e profonde contraddizioni sociali, durante la prima metà del XIX secolo,fu vista come un luogo da studiare più che da raccontare. E, come tale, attrasse Alexis de Tocqueville che nel 1831 vi fu inviato dal governo francese per studiarne il sistema carcerario nella necessità di riformarne i principi ispiratori e ordinatori. Nonostante la pubblicazione del volume “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria ...