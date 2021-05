Torna in Italia la coppia bloccata in India da dieci giorni. Entrambi positivi al Covid, ora sono ricoverati all’ospedale di Careggi (Di lunedì 10 maggio 2021) È atterrato sabato 8 maggio il volo sanitario che ha riportato in Italia la coppia di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, rimasta bloccata da dieci giorni in India. Simonetta Filippini ed Enzo Galli erano volati in oriente per andare a prendere la loro bambina adottata di recente, ma il loro rientro è stato impedito a causa della positività della donna. Al loro atterraggio all’aeroporto di Pisa assieme alla piccola, sono stati accolti da numerosi parenti e amici preoccupati per la loro situazione. Simonetta Filippini, da sabato in cura all’ospedale di Careggi nel reparto di malattie infettive, ha definito il loro rientro “il momento più bello della nostra vita”, come riporta laStampa.it. La bambina è stata subito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) È atterrato sabato 8 maggio il volo sanitario che ha riportato inladi Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, rimastadain. Simonetta Filippini ed Enzo Galli erano volati in oriente per andare a prendere la loro bambina adottata di recente, ma il loro rientro è stato impedito a causa dellatà della donna. Al loro atterraggio all’aeroporto di Pisa assieme alla piccola,stati accolti da numerosi parenti e amici preoccupati per la loro situazione. Simonetta Filippini, da sabato in curadinel reparto di malattie infettive, ha definito il loro rientro “il momento più bello della nostra vita”, come riporta laStampa.it. La bambina è stata subito ...

fattoquotidiano : Il crollo dell’ex ministro: entro l’estate può finire sotto Fratelli d’Italia [di Giacomo Salvini] - giroditalia : La prima Maglia Rosa del 2021 verrà assegnata a Torino, al termine di una cronometro di 8,6 km. Quest’anno il Giro… - makkox : curavo un blog di strip verticali (na vita fa). Un ragazzo che lavorava in francia (nick: Quasimai) mi mandò questa… - zittiiebuoni : vedete come louis tomlinson torna in italia e io non ci potrò andare - JuventusUn : L'ex juventino #Pjanic torna in #Italia: guardate dove andra' a giocare, ha del clamoroso! #JuventusMilan LA DESTI… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Italia Allianz Direct, al via la nuova campagna di comunicazione con Usain Bolt - Key4biz Allianz Direct, la Compagnia assicurativa diretta del Gruppo Allianz torna in comunicazione con una ...Lo spot da 30" è stato realizzato dall'agenzia olandese Alfred e la pianificazione media in Italia ...

L'Atelier delle Meraviglie, la sartoria per matrimoni più famosa d'Italia torna in Tv Le porte dell' Atelier delle Meraviglie di Maria Celli e dei suoi figli tornano ad aprirsi. Il programma tv sulla sartoria di abiti da cerimonia più famosa d'Italia, che da oltre 60 anni si distingue per il suo mondo variopinto, divertente e ricco di creatività, sarà di nuovo d isponibile dal 13 maggio in esclusiva per gli abbonati al servizio Dplay Plus e ...

Stop alla quarantena per chi torna in Italia dall’estero SiViaggia Oppo Watch disponibile in Italia (e regala gli auricolari Enco W11) Torna disponibile sul mercato italiano Oppo Watch, smartwatch dell’omonimo brand di elettronica di consumo che prova a superare i già buoni risultati di vendita dello scorso anno con tre settimane di ...

Ocse: disoccupazione giovani Italia al top dopo la Spagna (ANSA) - ROMA, 10 MAG - La disoccupazione giovanile in Italia torna a crescere a marzo (dal 31,9% a 33%) e si fissa al top dopo quella spagnola tra i paesi Ocse. Lo si legge nelle tabelle appena pubbl ...

Allianz Direct, la Compagnia assicurativa diretta del Gruppo Allianzin comunicazione con una ...Lo spot da 30" è stato realizzato dall'agenzia olandese Alfred e la pianificazione media in...Le porte dell' Atelier delle Meraviglie di Maria Celli e dei suoi figli tornano ad aprirsi. Il programma tv sulla sartoria di abiti da cerimonia più famosa d', che da oltre 60 anni si distingue per il suo mondo variopinto, divertente e ricco di creatività, sarà di nuovo d isponibile dal 13 maggio in esclusiva per gli abbonati al servizio Dplay Plus e ...Torna disponibile sul mercato italiano Oppo Watch, smartwatch dell’omonimo brand di elettronica di consumo che prova a superare i già buoni risultati di vendita dello scorso anno con tre settimane di ...(ANSA) - ROMA, 10 MAG - La disoccupazione giovanile in Italia torna a crescere a marzo (dal 31,9% a 33%) e si fissa al top dopo quella spagnola tra i paesi Ocse. Lo si legge nelle tabelle appena pubbl ...