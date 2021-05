Torino, transgender aggredita per strada mentre passeggia con il suo fidanzato: “Fro**i, vi ammazzo” (Di lunedì 10 maggio 2021) Torino: ragazza transgender aggredita insieme al suo fidanzato A Torino una ragazza transgender è stata aggredita in strada mentre passeggiava con il suo fidanzato. La vicenda, che si è svolta lo scorso 7 maggio in una zona periferica della città, è stata denunciata dal sito gay.it. “Io e il mio ragazzo siamo andati a cena fuori – racconta Silvia, la vittima dell’aggressione – Io ero vestita al femminile, ma senza tacchi o gonna. Indossavo un semplice jeans, una felpa e un po’ di trucco. passeggiavo a braccetto con il mio fidanzato, quando un ragazzo si è alzato di scatto e ci ha urlato “fr**i di merda! Io vi ammazzo!”. “Io l’ho guardato in faccia e ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 maggio 2021): ragazzainsieme al suouna ragazzaè statainva con il suo. La vicenda, che si è svolta lo scorso 7 maggio in una zona periferica della città, è stata denunciata dal sito gay.it. “Io e il mio ragazzo siamo andati a cena fuori – racconta Silvia, la vittima dell’aggressione – Io ero vestita al femminile, ma senza tacchi o gonna. Indossavo un semplice jeans, una felpa e un po’ di trucco.vo a braccetto con il mio, quando un ragazzo si è alzato di scatto e ci ha urlato “fr**i di merda! Io vi!”. “Io l’ho guardato in faccia e ...

