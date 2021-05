Torino, differenziato per Izzo e Milinkovic-Savic. Ancora out Nkoulou (Di lunedì 10 maggio 2021) Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia, in vista della partita di dopodomani – mercoledì 12 maggio allo stadio Olimpico Grande Torino – contro il Milan. Davide Nicola e il suo staff hanno suddiviso in due l’organico: Sirigu e i calciatori reduci dal pareggio di ieri pomeriggio a Verona hanno svolto un lavoro defaticante, mentre gli altri elementi a disposizione hanno effettuato una sessione tecnica. Allenamento differenziato per Izzo e Milinkovic-Savic. Terapie per Murru e Nkoulou. Domani in calendario una seduta tecnico-tattica. Lo riporta il Torino sul suo sito ufficiale. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Ripresa della preparazione per il, al Filadelfia, in vista della partita di dopodomani – mercoledì 12 maggio allo stadio Olimpico Grande– contro il Milan. Davide Nicola e il suo staff hanno suddiviso in due l’organico: Sirigu e i calciatori reduci dal pareggio di ieri pomeriggio a Verona hanno svolto un lavoro defaticante, mentre gli altri elementi a disposizione hanno effettuato una sessione tecnica. Allenamentoper. Terapie per Murru e. Domani in calendario una seduta tecnico-tattica. Lo riporta ilsul suo sito ufficiale. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

