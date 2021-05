Tokyo 2020, prolungato lo stato di emergenza: slitta la visita di Bach (Di lunedì 10 maggio 2021) slitta ancora lo stato di emergenza e di conseguenza la visita di Thomas Bach. Era stato posticipato per metà maggio lo sbarco in Giappone del presidente del Comitato Olimpico internazionale (Cio) ma il numero 1 dello sport mondiale è stato costretto ad un cambio di programma. Lo ha riferito il comitato organizzatore, indicando come motivo l’estensione fino al 31 maggio dello stato di emergenza nella capitale e in altre 13 prefetture del Paese, e l’ascesa dei contagi di Covid. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021)ancora lodie di conseguenza ladi Thomas. Eraposticipato per metà maggio lo sbarco in Giappone del presidente del Comitato Olimpico internazionale (Cio) ma il numero 1 dello sport mondiale ècostretto ad un cambio di programma. Lo ha riferito il comitato organizzatore, indicando come motivo l’estensione fino al 31 maggio dellodinella capitale e in altre 13 prefetture del Paese, e l’ascesa dei contagi di Covid. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Partenza positiva per il future Eurostoxx 50 ... anche in vista dei Giochi olimpici di Tokyo a luglio. Il Giappone promette misure rigide per ... Target in quel caso fino a 4365, lato alto del canale crescente disegnato dai minimi di marzo 2020. ...

Canoa slalom, Europei Ivrea 2021: l'Italia chiude con due argenti Gli Europei di Ivrea 2021 , ultima finestra di qualificazione per Tokyo 2020, si chiudono con due medaglie d'argento per l'Italia della canoa: nel C1 a squadre con Roberto Colazingari, Raffaello Ivaldi e Flavio Micozzi e nel K1 con Giovanni De Gennaro . Sfuma invece ...

Tokyo 2020: raccolte 200mila firme in 2 giorni per bloccare le Olimpiadi Rai News Tokyo 2020, prolungato lo stato di emergenza: slitta la visita di Bach Tokyo 2020, prolungato lo stato di emergenza in Giappone: slitta la visita di Thomas Bach, presidente del Cio che ufficializza il cambio di programma ...

Nuoto artistico e tuffi oggi, Europei 2021: programma, orari, tv, italiani in gara 10 maggio Oggi, lunedì 10 maggio, prendono il via gli Europei di nuoto di scena a Budapest (Ungheria). La rassegna continentale che caratterizzerà le prossime due settimane vedrà confrontarsi le squadre nelle s ...

