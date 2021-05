Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato 2021: Tammaro Cassandro e Luigi Lodde vanno in finale nello skeet! Eliminato Rossetti (Di lunedì 10 maggio 2021) Sulle pedane di Lonato del Garda succede di tutto. Si sono appena concluse le qualificazioni dello skeet maschile: un concorso dove non sono mancate le sorprese e dove la pattuglia italiana si è fatta valere centrando la finale, che scatterà dalle 17.45, addirittura con due alfieri. Con il punteggio monstre e record di 125/125 – en plein – Tammaro Cassandro va all’atto conclusivo da testa di serie numero uno facendo capire di essere in grande forma anche e soprattutto per l’obiettivo Tokyo. Al suo fianco però, non ci sarà quel Gabriele Rossetti (ottavo a 123/125, +1) che invece vedremo impegnato ai Giochi nell’obiettivo di riconfermarsi campione a Cinque Cerchi, ma Luigi Lodde: il sardo infatti, al termine di uno shoot off infinito (chiuso +12) iniziato a quota ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) Sulle pedane didel Garda succede di tutto. Si sono appena concluse le qualificazioni dello skeet maschile: un concorso dove non sono mancate le sorprese e dove la pattuglia italiana si è fatta valere centrando la, che scatterà dalle 17.45, addirittura con due alfieri. Con il punteggio monstre e record di 125/125 – en plein –va all’atto conclusivo da testa di serie numero uno facendo capire di essere in grande forma anche e soprattutto per l’obiettivo Tokyo. Al suo fianco però, non ci sarà quel Gabriele(ottavo a 123/125, +1) che invece vedremo impegnato ai Giochi nell’obiettivo di riconfermarsi campione a Cinque Cerchi, ma: il sardo infatti, al termine di uno shoot off infinito (chiuso +12) iniziato a quota ...

