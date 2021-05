Tifosi del Benevento furiosi post Cagliari: «Ci avete rotto il c***o» (Di lunedì 10 maggio 2021) É arrivata la reazione da parte dei Tifosi del Benevento dopo la mancata assegnazione del calcio di rigore contro il Cagliari Calcio di rigore… anzi no. Questa è stata la dinamica di ieri nel match tra Benevento e Cagliari: l’arbitro Doveri lo ha prima assegnato a favore dei sanniti per un presunto contatto tra Asamoah e Viola, poi, dopo essere stato richiamato al Var, ha deciso di annullarlo. Un episodio che ha fatto imbestialire i padroni di casa, dal presidente Vigorito fino ai Tifosi giallorossi che hanno risposto sia sui social sia tramite uno striscione con la scritta «Ci avete rotto il c***o». «Si è consumato un altro scempio di cui siamo ancora vittime. Il sistema calcio ci vuole fuori dalla serie A per ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) É arrivata la reazione da parte deideldopo la mancata assegnazione del calcio di rigore contro ilCalcio di rigore… anzi no. Questa è stata la dinamica di ieri nel match tra: l’arbitro Doveri lo ha prima assegnato a favore dei sanniti per un presunto contatto tra Asamoah e Viola, poi, dopo essere stato richiamato al Var, ha deciso di annullarlo. Un episodio che ha fatto imbestialire i padroni di casa, dal presidente Vigorito fino aigiallorossi che hanno riso sia sui social sia tramite uno striscione con la scritta «Ciil». «Si è consumato un altro scempio di cui siamo ancora vittime. Il sistema calcio ci vuole fuori dalla serie A per ...

