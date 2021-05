The Mandalorian: la Disney propone Gina Carano per nomination agli Emmy 2021 (Di lunedì 10 maggio 2021) La Disney ha aggiunto il nome di Gina Carano alla lista degli attori di The Mandalorian in lizza per gli Emmy 2021, nonostante le aspre polemiche delle scorse settimane. La Disney ha aggiunto il nome di Gina Carano alla lista degli attori di The Mandalorian in lizza per gli Emmy 2021. Lo conferma il poster ufficiale della Lucasfilm che fa parte dei materiali pubblicitari per i membri votanti, dove sono elencati diversi attori dello show: Pedro Pascal come protagonista, Giancarlo Esposito, Temuera Morrison e Carano come non protagonisti e diversi altri, tra cui Mark Hamill, come ospiti. La cosa ha stupito gli internauti, dato che Gina ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 maggio 2021) Laha aggiunto il nome dialla lista degli attori di Thein lizza per gli, nonostante le aspre polemiche delle scorse settimane. Laha aggiunto il nome dialla lista degli attori di Thein lizza per gli. Lo conferma il poster ufficiale della Lucasfilm che fa parte dei materiali pubblicitari per i membri votanti, dove sono elencati diversi attori dello show: Pedro Pascal come protagonista, Giancarlo Esposito, Temuera Morrison ecome non protagonisti e diversi altri, tra cui Mark Hamill, come ospiti. La cosa ha stupito gli internauti, dato che...

Ultime Notizie dalla rete : The Mandalorian The Mandalorian: dopo il licenziamento di Gina Carano, la Lucasfilm prende una decisione inaspettata Avevamo lasciato Gina Carano e Lucasfilm ai ferri corti dopo che l'attrice era stata licenziata su due piedi da The Mandalorian a causa dei suoi controversi tweet che accostavano la persecuzione degli ebrei durante l'Olocausto alle tensioni politiche nei confronti dei conservatori negli Stati Uniti. Dopo mesi ...

The Mandalorian: l'attrice Ming Na Wen rivela l'ispirazione per l'acconciature di Fennec Shand ... per celebrare il 'Fennec Friday', ha pubblicato un post su instagram dove descrive nel dettaglio a cosa si è ispirata per l'acconciatura particolare del suo personaggio in The Mandalorian , Fennec ...

The Mandalorian 3: la Forza sarà potente nella nuova stagione Tom's Hardware Italia The Mandalorian: la Disney propone Gina Carano per nomination agli Emmy 2021 La Disney ha aggiunto il nome di Gina Carano alla lista degli attori di The Mandalorian in lizza per gli Emmy 2021, nonostante le aspre polemiche delle scorse settimane. La Disney ha aggiunto il nome ...

The Mandalorian: la Disney propone anche Gina Carano per gli Emmy Awards Con un annuncio a sorpresa, tra coloro che sono stati presi in considerazione per gli Emmy Awards su The Mandalorian c'è anche Gina Carano ...

