The Falcon and the Winter Soldier: come ha fatto Ayo a rimuovere il braccio di Bucky? (Di lunedì 10 maggio 2021) I Marvel Studios hanno condiviso un nuovo video dedicato al dietro le quinte di The Falcon and the Winter Soldier , in cui Eric Leven, il supervisore degli effetti visivi, parla di un momento della ... Leggi su cinefilos (Di lunedì 10 maggio 2021) I Marvel Studios hanno condiviso un nuovo video dedicato al dietro le quinte di Theand the, in cui Eric Leven, il supervisore degli effetti visivi, parla di un momento della ...

Advertising

witcherafy : HO APPENA INIZIATO THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER E GIÀ MI TREMA IL CULO - northremus : guess what sto provando a vedere la prima puntata di Falcon & the winter soldier - Screenweek : Uno speciale di Marvel Entertainment ci porta alla scoperta del braccio bionico di Bucky in… - GianlucaOdinson : The Falcon and the Winter Soldier: come ha fatto Ayo a rimuovere il braccio di Bucky? - - _ComicsUniverse : Il supervisore degli effetti visivi di #TheFalconAndTheWinterSoldier ha svelato i segreti del braccio di… -