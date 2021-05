Terrorismo, il ricordo delle vittime (Di lunedì 10 maggio 2021) LIVORNO - L'Amministrazione Comunale di Livorno, da quest'anno, aderisce al Giorno della memoria dedicato alle vittime del Terrorismo e delle stragi, ricorrenza della Repubblica Italiana che viene ... Leggi su gazzettadilivorno (Di lunedì 10 maggio 2021) LIVORNO - L'Amministrazione Comunale di Livorno, da quest'anno, aderisce al Giorno della memoria dedicato alledelstragi, ricorrenza della Repubblica Italiana che viene ...

Advertising

ItaliaViva : Questa mattina in via Caetani anche Italia Viva ha deposto una corona in memoria di #AldoMoro. In ricordo di tutte… - nzingaretti : Uniti nel ricordo del sacrificio di Aldo Moro. Questa mattina in #ViaCaetani con il Presidente Mattarella. Non dime… - lucianonobili : Il #9maggio di 43 anni fa, in via Caetani, fu ritrovato il corpo di Aldo #Moro. A nome di @ItaliaViva ho deposto un… - Pedro69280970 : RT @valeriogaripoli: 9.5.1978 - 9.5.2021: nel ricordo di Aldo Moro nel suo quarantatreesimo anniversario. L'uccisione dello Statista da par… - LuigiGelli : RT @demagistris: Vicinanza a tutte le vittime di ogni forma di terrorismo,nel ricordo di Aldo Moro,di Peppino #Impastato esempio della lott… -