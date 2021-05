Terapie domiciliari. Il nodo che il Ministro si ostina a non sciogliere

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 10 maggio 2021) L’otto maggio mi sono concessa un bagno di sole e di folla a Piazza del Popolo, qui a Roma. La fame di presenze, di corpi, di umanità era divorante, come pure il bisogno di sentirmi parte di qualcosa. Ma in questo qualcosa io ci ho creduto sin dall’inizio. Questo qualcosa forse mi ha salvato la vita. Perché questo qualcosa l’ho conosciuto lo scorso ottobre, e quando, a dicembre, il mostro mi ha visitato, sapevo che non ero completamente inerme, disarmata, che non avrei preso tachipirina e vigilato fino a che il respiro si fosse fatto affannoso, e tutto ciò grazie a loro, il gruppodomicialiaricovid. Conosciuto su fb e visto crescere. Un gruppo formato da medici che sin dal marzo del 2020 si erano prodigati a cercareda portare anche in casa. Sabato li ho visti, ho incrociato uno sguardo disinteressato, sollecito, amorevole. Sul ...