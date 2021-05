Tensione a Gerusalemme, appello Blinken per de - escalation (Di lunedì 10 maggio 2021) Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha esortato israeliani e palestinesi ad abbassare le tensioni e ha chiesto lo stop al lancio di razzi da parte di Hamas. 'Tutte le parti devono ridurre le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 10 maggio 2021) Il segretario di Stato Usa, Antony, ha esortato israeliani e palestinesi ad abbassare le tensioni e ha chiesto lo stop al lancio di razzi da parte di Hamas. 'Tutte le parti devono ridurre le ...

