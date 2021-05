Tennis: ritiro Hurkacz, Musetti al secondo turno degli Internazionali (Di lunedì 10 maggio 2021) Il toscano, in tabellone con una wild card, supera l'esordio ROMA - Lorenzo Musetti avanza al secondo turno degli Internazionali d'Italia, Masters 1000 Atp da 2.082.960 in corso sui campi in terra ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 10 maggio 2021) Il toscano, in tabellone con una wild card, supera l'esordio ROMA - Lorenzoavanza ald'Italia, Masters 1000 Atp da 2.082.960 in corso sui campi in terra ...

