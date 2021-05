Tennis | Matteo Berrettini | “Sono stato degno della top-10 | Zverev ha faticato più con me che con Nadal”

(Di lunedì 10 maggio 2021)è uscito deluso dalla Finale del Masters1000 di Madrid. Il romano aveva creduto fortemente al successo nell’atto conclusivo contro il tedesco Alexander. Alla finefiera, in una partita molto equilibrata in cui nessuno dei due ha giocato unscintillante,stati pochi punti a fare la differenza e questi hanno favorito il teutonico, che cosi ha conquiil quarto titolo di un “1000”, il secondo nella capitale spagnola. Per, al primo atto conclusivo di un torneo di questo genere, c’è però la consapevolezza di aver dato quello che si aveva dentro e di esserein grado di giocarsela alla pari contro un rivale più abituato a calcare certi palcoscenici. “Non ho rimpianti, ho dato ...

Berrettini (Ita) 4098 (+1) 10. Diego Schwartzman (Arg) 3765 ( - 1) Così gli altri italiani: 18. Jannik Sinner 2545 ( - - ) 28. Fabio Fognini 2003 ( - - ) 33. Lorenzo Sonego 1817 ( - - ) 69.