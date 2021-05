Tennis: Internazionali Bnl, Paire polemizza con giudice di sedia e scatta foto al segno della palla (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Il francese Benoit Paire non si smentisce neanche agli Internazionali Bnl di Roma. Il transalpino è stato battuto dall’italiano Stefano Travaglia in due set ma non ha perso l’occasione per fare polemica, criticando il giudice di sedia Bernardes per una chiamata da lui giudicata sbagliata, così ha preso il cellulare ed ha scattato varie foto al punto di impatto della pallina da poter mostrare alla fine del match. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Il francese Benoitnon si smentisce neanche agliBnl di Roma. Il transalpino è stato battuto dall’italiano Stefano Travaglia in due set ma non ha perso l’occasione per fare polemica, criticando ildiBernardes per una chiamata da lui giudicata sbagliata, così ha preso il cellulare ed hato varieal punto di impattopallina da poter mostrare alla fine del match. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

SkySport : Paire, follia agli Internazionali di tennis di Roma: fotografa la linea. VIDEO #SkyTennis #Tennis #SkySport… - sportli26181512 : Internazionali Tennis Roma 2021, Paire fotografa il punto contestato con Travaglia. VIDEO: Benoit Paire non si smen… - QuiMediaset_it : #Tennis, 78° edizione degli @InteBNLdItalia: alle 14.30 in esclusiva in chiaro sul #Canale20 il match @janniksin ????… - sportface2016 : #IBI21, esordio per Fabio #Fognini contro Kei #Nishikori: segui il LIVE - TuttoQuaNews : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 1000 ROMA, TRAVAGLIA VINCE ALL'ESORDIO Battuto il francese Paire 6-4, 6-3 #SkyTennis #Tennis #SkySport #… -