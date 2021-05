(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – Esordio vincente per GianlucaagliBnl d’Italia (terra, montepremi 2.082.960 euro) in corso di svolgimento al Foro Italico a Roma. L’azzurro, numero 90 del mondo e in tabellone con una wild-card,l’australiano Alex De Minaur, numero 23 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e 19 minuti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

SkySport : ?? INTERNAZIONALI ?? Sinner batte Humbert: al 2° turno sfiderà Nadal ?? LIVE ? - Gazzetta_it : #Sinner facile con #Humbert, ma adesso c’è la prova #Nadal. E sul #Milan...” - Eurosport_IT : SINNER AL SECONDO TURNO ??? Humbert battuto in due set (6-2, 6-4), l'azzurro si regala Rafa Nadal al secondo turno… - TV7Benevento : Tennis: Internazionali Bnl, Mager supera il primo turno... - robertcal75 : RT @SkySport: ?? INTERNAZIONALI ?? Sinner batte Humbert: al 2° turno sfiderà Nadal ?? LIVE ? -

, aglidi Roma Jannik Sinner conquista il passaggio al secondo turno superando per 6 - 2 6 - 4 in un'ora e 29 minuti il francese Ugo Humbert. Sconfitto Fabio Fognini: Nishikori ...ROMA - Ginaluca Mager (wild card) elimina il numero 23 al mondo Alex de Minaur (6 - 4, 6 - 3) e per la prima volta in carriera accede al 2° turno deglid'Italia. L'azzurro piazza il break giusto al momento giusto nel 1° set: si porta 5 - 4 e servizio (tenendolo a 15) chiudendo in 41' la prima frazione. Nel 2° set l'australiano comincia ...Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – Esordio vincente per Gianluca Mager agli Internazionali Bnl d’Italia (terra, montepremi 2.082.960 euro) in corso di svolgimento al Foro Italico a Roma. L’azzurro, numero ...Agli Internazionali di Roma, si fa valere anche Gianluca Mager: l'italiano batte l'australiano De Minaur, partita incredibile ...