Tennis | Internazionali Bnl | Hurkacz si ritira e Musetti va al 2° turno

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – Lorenzosupera il primoagliBnl d’Italia (terra, montepremi 2.082.960 euro) in corso di svolgimento al Foro Italico a Roma. Il 19enne azzurro, numero 82 del mondo e in tabellone con una wild-card, approfitta del ritiro del polacco Hubert, numero 19 del ranking Atp e 15 del seeding. Al momento del ritiro del vincitore del torneo Masters 1000 di Miami il toscano conduceva 6-4, 2-0. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

