Tennis | Internazionali Bnl | esordio vincente per Sinner | sfiderà Nadal

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. – (Adnkronos) –per JannikagliBnl d’Italia (terra, montepremi 2.082.960 euro) in corso di svolgimento al Foro Italico a Roma. Il 19enne altoatesino, numero 18 del mondo, supera il francese Ugo Humbert, numero 32 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 29 minuti.affronterà al 2° turno lo spagnolo Rafael, numero 3 del mondo e seconda testa di serie. L'articolo CalcioWeb.

Stefano Travaglia accede al secondo turno degliBnl di Roma. Il marchigiano, in tabellone grazie ad una wild card, al primo turno ha superato il francese Benoit Paire in due set con il ...Ha dimostrato che il livello top 10 è ancora lì, che merita di stare dove lo avevamo lasciato prima della pandemia. Matteo Berrettini, dopo la finale di Madrid, la prima in un Masters 1000, arriva a ...Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – Esordio vincente per Jannik Sinner agli Internazionali Bnl d’Italia (terra, montepremi 2.082.960 euro) in corso di svolgimento al Foro Italico a Roma. Il 19enne altoatesi ...Jannik Sinner ha superato Ugo Humbert al primo turno degli Internazionali BNL d'Italia 2021, imponendosi attraverso il punteggio di 6-2, 6-4. Prestazione superlativa del tennista italiano, focalizzato ...