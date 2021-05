Tennis | Fognini subito eliminato agli Internazionali d' Italia

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il ligure sconfitto in due set da Nishikori. Avanti invece Trava ROMA - Prosegue il momento di no di Fabiod', Masters 1000 Atp da 2.082.960 in ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Fognini

Il ligure sconfitto in due set da Nishikori. Avanti invece Travaglia ROMA - Prosegue il momento di no di Fabio, subito eliminato agli Internazionali d'Italia, Masters 1000 Atp da 2.082.960 in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico. Alla Grand Stand Arena, il 33enne di Arma di Taggia, numero 28 ...... Diego (ARG) - 1 3.765 Nella settimana degli Internazionali BNL d'Italia il...e terzo per record in classifica dietro Panatta (numero 4) e Barazzutti (numero 7) e davanti a(...Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Fabio Fognini subito fuori agli Internazionali Bnl di Roma. L'azzurro è stato battuto al primo turno dal giapponese Kei ...Fabio Fognini è uscito di scena dagli Internazionali BNL d'Italia 2021, eliminato al primo turno da Kei Nishikori. Il giapponese ha sconfitto l'azzurro mediante il risultato di 6-3, 6-4, non concedend ...