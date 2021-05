Tempesta d'amore, anticipazioni 10 maggio: una sconvolgente confessione (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempesta d'amore si soffermerà nuovamente sulla storia del fantasma di Sophia, come rivelano le anticipazioni della soap opera di Rete 4 di oggi, lunedì 10 maggio. Lucy, infatti, per onorare il patto con Rosalie, è riuscita a convincere Joell a tenere una lettura al Café Liebling. L'evento è andato alla grande e, sulla scia dell'entusiasmo, lo scrittore ha ringraziato nuovamente la Ehrlinger dedicandole anche i ringraziamenti da inserire nel suo nuovo romanzo. La giovane, a quel punto, ha deciso di fargli una sconvolgente confessione e ha rivelato a Joell che il racconto dello spettro di Sophia è completamente inventato. Il romanziere si sentirà preso in giro ed ingannato e, furioso, caccerà via Lucy. La ragazza si sfogherà con Franzi e sarà disperata per aver compromesso il suo ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 10 maggio 2021)d'si soffermerà nuovamente sulla storia del fantasma di Sophia, come rivelano ledella soap opera di Rete 4 di oggi, lunedì 10. Lucy, infatti, per onorare il patto con Rosalie, è riuscita a convincere Joell a tenere una lettura al Café Liebling. L'evento è andato alla grande e, sulla scia dell'entusiasmo, lo scrittore ha ringraziato nuovamente la Ehrlinger dedicandole anche i ringraziamenti da inserire nel suo nuovo romanzo. La giovane, a quel punto, ha deciso di fargli unae ha rivelato a Joell che il racconto dello spettro di Sophia è completamente inventato. Il romanziere si sentirà preso in giro ed ingannato e, furioso, caccerà via Lucy. La ragazza si sfogherà con Franzi e sarà disperata per aver compromesso il suo ...

