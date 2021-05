Tariffe telefoniche | migliori offerte telefonia mobile

Leggi su promotelefoniche

(Di lunedì 10 maggio 2021) Oggi ci dedichiamo allee in particolare alledel mese di maggio. Cosa avranno in serbo per gli utenti Tim, WindTre, Vodafone e Iliad? Ecco le 4con minuti, messaggi e GIGA per navigare in internet a cui non potrete rinunciare. La prima promo di cui parliamo oggi fa parte del filone delle offertissime Tim, nello specifico della TIM Gold Pro. Gli utenti che decideranno di attivare questa tariffa avranno a loro disposizione minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS senza limiti verso tutti i numeri e 70 Giga per internet. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile è di 7,99 euro. La seconda imperdibile offerta del mese di Maggio è dedicata ai clienti che desiderano modificare la loro tariffa ...