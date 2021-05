Taranto: incidente in moto, grave una donna. Sempre ieri sera incendio di una moto Intervento della polizia locale per il sinistro, pompieri e polizia impegnati nel rogo (Di lunedì 10 maggio 2021) incidente ieri sera, in due a bordo di una moto. La giovane donna è caduta rovinosamente per cause e dinamica da dettagliare. Le sue condizioni sono gravi e oggi la sorella, proprio al fine di risalire alle cause, si è appellata a chiunque potesse fortuitamente essere presente nella zona del sinistro. I rilievi e l’indagine sono della polizia locale. Proprio ai vigili urbani è giunta la documentazione sull’incendio di una moto, nell’ex centro sportivo Magna Grecia. Intervento di polizia e vigili del fuoco. Dal telaio del motoveicolo gli agenti sono risaliti ad un ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 10 maggio 2021), in due a bordo di una. La giovaneè caduta rovinosamente per cause e dinamica da dettagliare. Le sue condizioni sono gravi e oggi la sorella, proprio al fine di risalire alle cause, si è appellata a chiunque potesse fortuitamente essere presente nella zona del. I rilievi e l’indagine sono. Proprio ai vigili urbani è giunta la documentazione sull’di una, nell’ex centro sportivo Magna Grecia.die vigili del fuoco. Dal telaio delveicolo gli agenti sono risaliti ad un ...

Advertising

TrafficoA : A14 - Imola-Castel San Pietro - Coda A14 bologna-Taranto Coda di 2 km tra Imola e Castel San Pietro per incidente - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO ?? Bologna #coda di 2 km per incidente tra Imola e Castel San Pietro dal km 45 - TrafficoA : A14 - Imola-Castel San Pietro - Coda A14 bologna-Taranto Coda di 4 km tra Imola e Castel San Pietro per incidente - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO ?? Bologna #coda di 2 km per incidente tra Fano e Pesaro-Urbino dal km 170 - TrafficoA : A14 - Imola-Bologna - Coda A14 bologna-Taranto Coda di 4 km tra Imola e Bologna San Lazzaro per incidente -