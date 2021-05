Tapiro d’oro per Nedved, il ceco: “Ronaldo e Pirlo rimarranno alla Juventus” (Di lunedì 10 maggio 2021) Il dirigente della Juventus, Nedved, ha ricevuto il Tapiro d'oro e ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro di Pirlo e Cristiano Ronaldo Leggi su pianetamilan (Di lunedì 10 maggio 2021) Il dirigente della, ha ricevuto ild'oro e ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro die Cristiano

Advertising

TuttoMercatoWeb : ?? «#Pirlo e #Ronaldo rimarranno. Non molleremo mai» Cosi il vicepresidente della #Juventus Pavel #Nedved alla con… - Striscia : La storia con #CanYaman e le foto con #RyanFriedkin: #DilettaLeotta chiarisce @VStaffelli - Striscia : 'Sono scatti di dicembre, ero single. Sto ancora con Can Yaman'. Settimo Tapiro d'oro per @DilettaLeotta dopo le f… - PianetaMilan : - infoitsport : Juventus, Staffelli a casa Juve: Nedved ritira il Tapiro d’oro -