Suu Kyi il 24 maggio in tribunale,è prima volta dall'arresto (Di lunedì 10 maggio 2021) L'ex leader birmana Aung San Suu Kyi il 24 maggio comparirà in pubblico per la prima volta dal colpo di stato del primo febbraio scorso durante un'udienza in tribunale. Lo ha annunciato il suo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 10 maggio 2021) L'ex leader birmana Aung San Suu Kyi il 24comparirà in pubblico per ladal colpo di stato del primo febbraio scorso durante un'udienza in. Lo ha annunciato il suo ...

Ultime Notizie dalla rete : Suu Kyi Suu Kyi il 24 maggio in tribunale,è prima volta dall'arresto L'ex leader birmana Aung San Suu Kyi il 24 maggio comparirà in pubblico per la prima volta dal colpo di stato del primo febbraio scorso durante un'udienza in tribunale. Lo ha annunciato il suo avvocato. Incriminata più volte ...

Birmania - Aung San Suu Kyi: due facce e un futuro incerto Aung San Suu Kyi occorre collocarla in questo contesto storico, figlia di Aung San, Primo ministro ideatore del trattato di Planglong, dalla vita politica altalenante, tra l'amicizia con l'Impero ...

Suu Kyi il 24 maggio in tribunale,è prima volta dall'arresto - Asia

L'ex leader birmana Aung San Suu Kyi il 24 maggio comparirà in pubblico per la prima volta dal colpo di stato del primo febbraio scorso durante un'udienza in tribunale. Lo ha annunciato il suo avvocato.

Aung San Suu Kyi, due facce e un futuro incerto di Vincenzo Olita* La situazione in Birmania continua ad aggravarsi in un quadro estremamente confuso, anche a livello internazionale; infatti, si passa dalla risoluzione del Consiglio Onu dei Diritti ...

