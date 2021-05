Superlega, Gravina non fa sconti alla Juventus: “Fuori dalla Serie A se non abbandona” (Di lunedì 10 maggio 2021) Continua a tenere banco la vicenda Superlega, con anche Gravina contro la Juventus. Il presidente della FIGC pronto all’esclusione in caso di mancato addio. Il presidente della Figc contro i bianconeri (Getty Images)Gabriele Gravina non usa mezze misure con la Juventus che sarà Fuori dalla Serie A se non dirà addio alla Superlega. La bomba la lancia lo stesso presidente della FIGC, durante un suo intervento ad un evento a Napoli. Gravina non ha dubbi e ricorda come le norme siano chiare. Infatti una squadra non può partecipare alla Serie A se non si attiene alle norme della Uefa. Inoltre i bianconeri, insieme a Barcellona e Real Madrid, ancora devono dire addio al ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 10 maggio 2021) Continua a tenere banco la vicenda, con anchecontro la. Il presidente della FIGC pronto all’esclusione in caso di mancato addio. Il presidente della Figc contro i bianconeri (Getty Images)Gabrielenon usa mezze misure con lache saràA se non dirà addio. La bomba la lancia lo stesso presidente della FIGC, durante un suo intervento ad un evento a Napoli.non ha dubbi e ricorda come le norme siano chiare. Infatti una squadra non può partecipareA se non si attiene alle norme della Uefa. Inoltre i bianconeri, insieme a Barcellona e Real Madrid, ancora devono dire addio al ...

Advertising

capuanogio : #Gravina: 'Se la #Juventus non rispetta le regole sarà fuori anche per noi. Al momento dell'iscrizione al prossimo… - DiMarzio : #SerieA | #Gravina avvisa la Juventus: 'Le norme sono chiare' - FBiasin : #Gravina: 'Se al momento dell'iscrizione alla prossima #SerieA la #Juve non si ritirerà dalla #Superlega, sarà fuor… - lifestyleblogit : Gravina: 'Juve fuori da Serie A se resta in Superlega' - - AndyRussell6 : RT @FabioGatto10: #Gravina a #KissKissNapoli: “Le norme sono chiare: se al momento dell’iscrizione al prossimo campionato la #Juventus farà… -